Bậc học mầm non chung tay hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Sở GD-ĐT trao các phần quà cho 16 cụm trưởng chuyên môn để chuyển tận tay giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Cô Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, bậc học mầm non đã phát động phong trào đóng góp trong toàn ngành để cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn bậc học mầm non tại TPHCM đã cùng chung tay đóng góp theo hình thức "của ít, lòng nhiều" để gửi đến cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) - giáo viên dũng cảm lao ra đường ôm bé trai 2 tuổi thoát khỏi va chạm với xe tải nhưng bản thân cô bị xe tải cán qua người và phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải.

Ngoài ra, số tiền có được từ sự chung tay đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành còn được dùng để hỗ trợ đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Sở GD-ĐT TPHCM đã trao các phần quà hỗ trợ cho đại diện 16 cụm chuyên môn để chuyển tận tay cho giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Cô Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM, chia sẻ về hoạt động cùng chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong toàn bậc học mầm non

"Những phần quà giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm chân thành, là nghĩa tình của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục mầm non thành phố. Tập thể đồng nghiệp mong rằng mỗi sự sẻ chia trở thành nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực để các cô và gia đình vững tin, vượt qua những khó khăn, mất mát", cô Lương Thị Hồng Điệp chia sẻ.