Mười huy hiệu cho lớp học buổi tối

Tối 20/10/1960, sau giờ tan ca, công nhân Nhà máy Cơ khí Hà Nội đến dự khai giảng năm học bổ túc văn hóa mới 1960 - 1961. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm, Người hỏi các thầy về chương trình học, góp ý cách tổ chức lớp, nói chuyện với học viên. Sau đó, Người gửi mười chiếc huy hiệu làm giải thưởng cho những anh chị em học bổ túc văn hóa giỏi.

Nhà máy khi ấy mới chạy được hai năm. Trong chín lần về thăm, Bác hỏi chuyện kế hoạch, vật tư, nhà ăn. Lần thứ tám, Người dành riêng cho lớp học.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy Cơ khí Hà Nội. Ảnh tư liệu nguồn: Báo Người Hà Nội

Xây dựng kinh tế cần nhiều cán bộ kỹ thuật

Ngày 26/1/1957, Bác thăm Trường Trung cấp Kỹ thuật Hà Nội. Người căn dặn giáo viên, học sinh: “Các cháu cần ra sức học tập để sau này phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng kinh tế nước nhà. Vì trong việc xây dựng kinh tế hiện đang cần nhiều cán bộ kỹ thuật”.

Lời dặn ấy xuất phát từ nỗi lo có thật. Hòa bình lập lại, miền Bắc khôi phục hầm mỏ, nhà máy trong khi đội ngũ kỹ thuật gần như phải dựng từ đầu. Theo sách Lịch sử Công Thương Việt Nam, Bộ Công nghiệp khi ấy lập các trường của ngành: Trường Trung cấp Kỹ thuật II ở Hà Nội đào tạo cán bộ kỹ thuật cho hóa chất, địa chất, mỏ, giấy, thực phẩm; Trường Trung cấp Kỹ thuật III ở Nam Định đào tạo cho ngành dệt.

Bác theo dõi việc này bằng con số. Trả lời phỏng vấn báo Tin tức Mátxcơva nhân Quốc khánh năm 1959, Người so sánh hai năm 1955 và 1959. Cạnh sản lượng điện, than là số người đi học. Trong bốn năm, học sinh các trường kỹ thuật tăng gần năm lần, sinh viên tăng hơn bảy lần. Cùng thời gian ấy, sản lượng điện tăng gần bốn lần, than tăng hơn ba lần. Ngày 14/11/1959, tại Hội nghị Trung ương bàn kế hoạch 5 năm, Người nói ngắn gọn: phải mở trường học để đào tạo cán bộ kỹ thuật.

Bốn điều đòi hỏi ở người thợ

Tối 25/4/1958, nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy điện Bờ Hồ và Nhà máy điện Yên Phụ nhân ngày Quốc tế Lao động, Bác nêu bốn yêu cầu với công nhân trong giai đoạn mới: giác ngộ xã hội chủ nghĩa cao, ý thức tổ chức chặt chẽ, kỹ thuật thành thạo, trình độ văn hóa tốt, để sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Học nghề và làm người, trong lời Bác, không tách rời.

Người thợ điện Hà Nội đã tự học từ trước. Trong bài "Bình dân học vụ" ký bút danh C.B. trên báo Nhân Dân ngày 16/2/1955, Bác viết: “Anh em công nhân sở xe lửa và nhà máy đèn đã tự tổ chức lớp học”. Bác khuyến khích nhất cách học ngay trong xưởng, người biết dạy người chưa biết. Ở Nhà máy điện Yên Phụ tháng 12/1954, Người nói: “Ai có cái hay thì truyền bá cho nhau học”. Thi đua, theo Người, "không phải là ganh đua, giấu nghề", mà để "mọi người phát triển tài năng, sáng kiến của mình, học hỏi điều hay lẫn nhau".

Với ngành thương nghiệp cũng vậy. Tại Đại hội chiến sĩ thi đua ngành thương nghiệp lần thứ nhất năm 1956, Bác phê bình chiến sĩ có kinh nghiệm, sáng kiến mà không chú ý phổ biến, cán bộ lãnh đạo không theo dõi, bồi dưỡng. Thấy chỉ có 11 đại biểu nữ, Người yêu cầu các cơ quan phụ trách dìu dắt để nhiều chị em đảm đương được công việc buôn bán.

Ngày 28/4/1964, ở Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, bên cạnh lời phê bình về vệ sinh công nghiệp, Bác khen nhà máy có ưu điểm trong sản xuất, đào tạo cán bộ. Sách Lịch sử Công Thương Việt Nam còn chép chuyện Người hỏi những người thợ thổi thủy tinh học nghề ở đâu. Nghe họ thưa được đào tạo ngay tại nhà máy, Người khen làm việc giỏi.

Từ lời Bác dặn năm 1957 tới 26 cơ sở đào tạo hôm nay

Mạng lưới trường của ngành lớn lên từ những năm ấy. Ngay trong chiến tranh phá hoại, giai đoạn 1965 - 1975, ngành vẫn xây dựng 11 trường công nhân kỹ thuật, trong đó có Trường Cơ khí Việt Đức.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ, ngày 2/10/2026. Ảnh: Cấn Dũng

Ngày 2/10/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm việc với các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ. Theo báo cáo tại buổi làm việc, Bộ hiện có 26 cơ sở đào tạo, đang sắp xếp, tổ chức lại. Năm 2026, quy mô đào tạo đạt 279.635 người học, khối đại học chiếm 69%. Các trường hợp tác với khoảng 5.295 doanh nghiệp, hiệp hội; có 47,6 nghìn lượt người học thực tập tại doanh nghiệp. Năm 1959, cả miền Bắc có 16.000 học sinh các trường kỹ thuật. Nay, riêng các trường của một bộ đã có số người học gấp hơn mười bảy lần.

Bộ trưởng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo hướng mạnh hơn tới nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, gắn với sự phát triển các lĩnh vực công nghiệp. Ông giao sớm xác định chiến lược của từng cơ sở sau sắp xếp, hoàn thành cơ sở dữ liệu về đội ngũ chuyên gia, giảng viên, hình thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu ở lĩnh vực trọng điểm, nghiên cứu cơ chế đặt hàng với các trường, viện.

Năm 1957, đất nước cần người đứng được máy tiện, vận hành được lò hơi. Nay, ngành cần người làm chủ cơ khí chế tạo, điện tử, năng lượng mới, điện hạt nhân. Lời Bác dặn vẫn vậy: học để phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng kinh tế.

Thông báo số 46/TB-BCT ngày 5/3/2026 về văn hóa công vụ ngành khuyến khích "thực hành văn hóa tự đào tạo, chủ động cập nhật kiến thức", giao xây dựng thư viện phục vụ nhu cầu tự học của công chức, viên chức, người lao động của Bộ. Lớp học buổi tối của công nhân cơ khí năm 1960 và thư viện cơ quan Bộ năm 2026 cách nhau 66 năm, cùng một đòi hỏi: người làm Công Thương phải học suốt đời, học ngay ở nơi mình làm việc.