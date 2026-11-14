Bác Hồ dạy lấy dân là gốc để đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên gặt mùa (năm 1954). Ảnh: hochiminh.vn

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi lực lượng có một vị trí, vai trò khác nhau, nên Người không bỏ sót bất kỳ lực lượng nào, từ công nhân, nông dân, trí thức, tín đồ tôn giáo, người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu niên nhi đồng, bộ đội, dân công… đến các kiều bào ta ở nước ngoài. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Người chủ trương kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh”. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Người khẳng định: “Đoàn kết chặt chẽ chung quanh Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, đồng bào miền Nam không phân biệt gái, trai, già, trẻ; không phân biệt sĩ, nông, công , thương; không phân biệt người Kinh, người Thượng; đồng tâm nhất trí, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, kiên quyết phấn đấu đến thắng lợi cuối cùng”[1].

Theo tư tưởng của Người: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta”(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011). Đoàn kết phải trên cơ sở mẫu số chung “tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ”, lấy dân là gốc. Để đại đoàn kết thực sự bền vững, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: bên cạnh những mục đích lớn lao của sự nghiệp cách mạng (giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…), phải đặc biệt chú ý đến những việc rất đời thường, thiết thực nhất như: cái ăn, cái mặc, nhà ở, phòng bệnh, học hành, việc làm…nhằm không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Bác Hồ chụp hình lưu niệm với thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch nhân dịp Tết Trung thu năm 1961. (Ảnh tư liệu)

Để đại đoàn kết toàn dân tộc, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ phải thực sự là công bộc của dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, “việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”[2]; lý tưởng, lẽ sống là phục vụ nhân dân. Nói chuyện tại Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI diễn ra ngày 19/7/1960, Người nhấn mạnh: “Cán bộ phải cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng bàn bạc với công nhân… kinh nghiệm làm cách mạng là phải gần gũi quần chúng. Nếu xa quần chúng thì không làm được việc gì”[3]. Cán bộ phải phát huy dân chủ của Nhân dân, phải công bằng mới tạo ra động lực để Nhân dân đoàn kết, hăng hái sản xuất. Nói chuyện với cán bộ và nhân dân tỉnh Hải Ninh cũ (nay là thành phố Quảng Ninh), Người căn dặn: “Cán bộ phải dân chủ, phải khéo quản lý, phải khéo giáo dục xã viên làm cho họ đoàn kết phấn khởi sản xuất. Cán bộ phải thật công bằng, phải chí công vô tư”[4]. Điều này được Người nhắc lại tại phiên họp cuối năm diễn ra ngày 29/12/1966 của Hội đồng Chính phủ : “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”[5]. Như thế, “yên dân” là vấn đề rất quan trọng để đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy dân là gốc để đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn có tính thời sự. Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ai bị bỏ lại phía sau. Thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào tôn giáo, dân tộc; thúc đẩy đoàn kết tôn giáo; đoàn kết dân tộc; các dân tộc anh em đều là “con Rồng cháu Tiên”, anh em cùng một mẹ cha. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác về dân sinh. Phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết; củng cố văn hóa khoan dung, hòa hiếu đồng thuận, biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước”[6].

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.4, tr.534.

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.4, tr.65.

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.12. tr.635.

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.12, tr.481.

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011,t.15, tr.224.

[6] https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-mat-tran-to-quoc-cac-doan-the-trung-uong-lan-thu-i-847398