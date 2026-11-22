Bắc Hà tôn vinh bản sắc các dân tộc tại Festival mùa Đông
Tối 21/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Hà tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng “Âm vang bản sắc cao nguyên” trong khuôn khổ Festival mùa Đông năm 2026. Hội thi mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Bắc Hà.
Hội thi là hoạt động chào mừng thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật của Festival mùa Đông Bắc Hà năm 2026 với chủ đề “Sắc màu hội tụ – Ấm tình đại đoàn kết”.
Điểm nhấn của hội thi là phần tranh tài của 6 câu lạc bộ, đội văn nghệ đại diện cho 6 dân tộc Mông, Kinh, Tày, Nùng, Dao và Phù Lá. Mỗi đội mang đến một chương trình nghệ thuật mang màu sắc riêng, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, trang phục truyền thống và những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng.
Sự đa dạng trong nội dung, hình thức thể hiện cùng sự chuẩn bị công phu về trang phục, đạo cụ và các tiết mục biểu diễn đã tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc. Mỗi phần thi không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật còn là câu chuyện về đời sống, phong tục, tập quán và niềm tự hào của mỗi cộng đồng dân tộc trên vùng cao nguyên trắng.
Hội thi văn nghệ quần chúng “Âm vang bản sắc cao nguyên” năm 2026 là sân chơi nghệ thuật ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Thông qua Hội thi, lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc đến Nhân dân và du khách, quảng bá hình ảnh vùng đất Bắc Hà giàu bản sắc, đoàn kết, thân thiện và mến khách.
Thành công của Hội thi cũng góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, từng bước đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bac-ha-ton-vinh-ban-sac-cac-dan-toc-tai-festival-mua-dong-post915123.html