Hội thi là hoạt động chào mừng thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật của Festival mùa Đông Bắc Hà năm 2026 với chủ đề “Sắc màu hội tụ – Ấm tình đại đoàn kết”.

Dự và cổ vũ hội thi có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bắc Hà; lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan cùng Nhân dân và du khách.

Điểm nhấn của hội thi là phần tranh tài của 6 câu lạc bộ, đội văn nghệ đại diện cho 6 dân tộc Mông, Kinh, Tày, Nùng, Dao và Phù Lá. Mỗi đội mang đến một chương trình nghệ thuật mang màu sắc riêng, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, trang phục truyền thống và những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng.

Tiểu phẩm câu chuyện văn hóa “Sắc hoa trên miền cao nguyên trắng” giới thiệu nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông Hoa ở Bắc Hà. Qua hình ảnh đôi bàn tay khéo léo, đường kim tỉ mỉ, từng họa tiết và sắc màu trên tấm vải, chương trình đã truyền tải câu chuyện về cuộc sống, thiên nhiên, tình yêu quê hương và nét đẹp văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Câu lạc bộ Dân ca, Dân vũ thị trấn Bắc Hà giới thiệu chương trình “Âm vang trống đồng đất Việt” thể hiện niềm tự hào về cội nguồn và truyền thống văn hóa dân tộc Kinh.

Câu lạc bộ Hoa núi mang đến chương trình “Tiếng khèn gọi mùa xuân” tái hiện nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông qua tiếng khèn, điệu múa và sắc màu trang phục truyền thống.

Câu lạc bộ Dân ca, Dân vũ dân tộc Tày Na Hối đem đến chương trình “Nhịp xòe quê hương” với những điệu múa mang đậm tinh thần cộng đồng, gắn bó và đoàn kết.

Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian dân tộc Nùng Sín Chải gây ấn tượng với chương trình “Huyền thoại điệu múa ngựa” tái hiện nét văn hóa dân gian độc đáo, giàu bản sắc của đồng bào Nùng.

Đội văn nghệ dân tộc Dao Dì Thàng tham gia với chương trình “Tiếng chuông vọng núi rừng” giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Dao.

Đội văn nghệ Phù Lá Cồ Dề Chải mang đến chương trình “Mừng mùa cơm mới” thể hiện niềm vui lao động, tinh thần gắn kết cộng đồng và phong tục văn hóa đặc trưng của dân tộc Phù Lá.

Sự đa dạng trong nội dung, hình thức thể hiện cùng sự chuẩn bị công phu về trang phục, đạo cụ và các tiết mục biểu diễn đã tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc. Mỗi phần thi không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật còn là câu chuyện về đời sống, phong tục, tập quán và niềm tự hào của mỗi cộng đồng dân tộc trên vùng cao nguyên trắng.

Bên cạnh các phần thi, chương trình còn có hoạt động giao lưu văn hóa, đốt lửa trại, nhịp xòe truyền thống, góp phần tạo không gian gắn kết giữa các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, Nhân dân và du khách.

Kết thúc các phần tranh tài, Ban tổ chức đã giải Nhất cho Câu lạc bộ Văn nghệ dân gian dân tộc Nùng Sín Chải; giải Nhì cho Câu lạc bộ Dân ca, Dân vũ dân tộc Tày Na Hối; đồng giải Ba cho Câu lạc bộ Hoa núi và Đội văn nghệ Phù Lá Cồ Dề Chải; giải Khuyến khích thuộc về các Đội văn nghệ dân tộc Dao Dì Thàng và Câu lạc bộ Dân ca, Dân vũ Bắc Hà.

Hội thi văn nghệ quần chúng “Âm vang bản sắc cao nguyên” năm 2026 là sân chơi nghệ thuật ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Thông qua Hội thi, lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc đến Nhân dân và du khách, quảng bá hình ảnh vùng đất Bắc Hà giàu bản sắc, đoàn kết, thân thiện và mến khách.

Thành công của Hội thi cũng góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, từng bước đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển du lịch và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.