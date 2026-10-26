Bắc Hà tổ chức Festival mùa đông với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc

Theo thông tin từ UBND xã Bắc Hà, Festival mùa đông năm 2026 diễn ra trong 11 ngày, là dịp để địa phương tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng cao nguyên trắng Bắc Hà đến du khách trong nước và quốc tế.

Du khách nước ngoài trải nghiệm trò chơi dân gian tại lễ hội.

Điểm nhấn của Festival là các hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao mang đậm bản sắc vùng cao. Du khách có thể trải nghiệm chợ trâu Bắc Hà vào sáng 14 và 21/11; xem đua ngựa vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày; khám phá không gian văn hóa tại chợ phiên Bắc Hà vào các ngày Chủ nhật 15 và 22/11.

Đặc biệt, tối 21/11, tại chợ đêm Bắc Hà sẽ diễn ra Hội thi văn nghệ quần chúng với chủ đề “Âm vang bản sắc cao nguyên”. Chương trình gồm các tiết mục hát, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và hoạt cảnh, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Giải đua ngựa truyền thống là một trong những điểm nhấn thu hút du khách tại các kỳ Festival mùa đông Bắc Hà.

Du khách còn có thể tham quan dinh thự Hoàng A Tưởng, đền Bắc Hà; trải nghiệm cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn trên đồi Ngải Thầu, đồi cỏ Na Hối và khám phá các điểm du lịch, nổi bật là thác Bản Zai.

Festival mùa đông Bắc Hà được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Festival mùa đông được kỳ vọng tạo điểm nhấn thu hút du khách trong những tháng cuối năm 2026, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thông qua sự kiện, xã Bắc Hà mong muốn tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân cư, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.