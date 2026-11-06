Bắc Hà tổ chức Festival mùa đông với chủ đề 'Sắc màu hội tụ - Ấm tình đại đoàn kết'

Giải đua ngựa Bắc Hà hấp dẫn du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Festival được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Điểm nhấn của Festival là các hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao mang đậm bản sắc vùng cao. Du khách có thể trải nghiệm chợ trâu Bắc Hà vào sáng 14 và 21/11; xem đua ngựa vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày; khám phá không gian văn hóa tại chợ phiên Bắc Hà vào các chủ nhật 15 và 22/11.

Du khách tham quan, trải nghiệm làm cốm tại Dinh thự Hoàng A Tưởng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đặc biệt, tối 21/11, tại chợ đêm Bắc Hà sẽ diễn ra Hội thi văn nghệ quần chúng với chủ đề “Âm vang bản sắc cao nguyên”.

Chương trình gồm các tiết mục hát, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và hoạt cảnh, giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Biểu diễn văn nghệ tại chợ đêm Bắc Hà. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Bên cạnh các chương trình chính, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm đặc trưng của Bắc Hà như tham quan, khám phá Dinh thự Hoàng A Tưởng, Đền Bắc Hà, tour cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn tại đồi Ngải Thầu, đồi cỏ thôn Na Hối...

Festival mùa đông được kỳ vọng tạo điểm nhấn thu hút du khách đến Bắc Hà trong những tháng cuối năm 2026; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch; tạo thêm sản phẩm trải nghiệm, thu hút du khách, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.