Giải thu hút đông đảo vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các thôn trên địa bàn xã. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày bế mạc festival.

Các đội tranh tài ở môn kéo co.

Ở môn kéo co, các đội tranh tài ở ba nội dung: nam, nữ và nam - nữ phối hợp. Môn đẩy gậy có trên 10 hạng cân dành cho nam và nữ, mang đến những cuộc so tài kịch tính, thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai và khéo léo của các vận động viên.

Vận động viên tham gia thi đấu môn bắn nỏ.

Môn bắn nỏ có bốn nội dung cá nhân nam, nữ với hai tư thế đứng bắn và quỳ bắn. Là môn thể thao truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao, bắn nỏ đòi hỏi sự tập trung, kỹ thuật và độ chính xác, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương.

Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy.

Các nội dung thi đấu diễn ra trong không khí hào hứng, với sự cổ vũ nhiệt tình của Nhân dân.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu của ba môn.

Giải thể thao truyền thống các dân tộc xã Bắc Hà năm 2026 là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, lan tỏa ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Thành công của giải đấu cũng góp phần khép lại Festival mùa Đông Bắc Hà năm 2026 trong không khí vui tươi, đoàn kết, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Hà đến với bạn bè, du khách gần xa.