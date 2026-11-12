Bắc Hà sẵn sàng đón du khách đến với Festival mùa đông 2026

Làm mới sản phẩm, sẵn sàng đón khách

Tại A Lìn Homestay, chị Nguyễn Thu Hương đang tất bật hoàn thiện không gian lưu trú. Từng căn phòng được sắp xếp, trang trí theo những chủ đề riêng, hướng đến các nhóm khách khác nhau, đặc biệt là các cặp đôi và gia đình.

Các homestay ở xã Bắc Hà sẵn sàng phục vụ du khách lưu trú.

Không chỉ chú trọng tiện nghi, chị Hương còn mong muốn tạo nên những không gian mang dấu ấn văn hóa đặc trưng, để du khách có thêm những trải nghiệm khác biệt khi đến Bắc Hà. Với chị Hương, mỗi vị khách đến đây không đơn thuần chỉ sử dụng dịch vụ lưu trú mà còn tìm hiểu về cuộc sống, phong tục và tập quán của đồng bào Mông.

Chúng tôi đang chuẩn bị phòng với những chủ đề dành cho du khách khi đến lưu trú trong thời gian diễn ra Festival mùa đông Bắc Hà năm nay. Ngoài ra, homestay còn sưu tầm những câu chuyện về văn hóa để truyền tải đến du khách. Chị Nguyễn Thu Hương, chủ Homestay A Lìn, xã Bắc Hà

Sự chủ động của các cơ sở lưu trú đang góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng đơn thuần, nhiều cơ sở hướng đến việc kết hợp lưu trú với trải nghiệm văn hóa, tạo sự gần gũi giữa du khách và cộng đồng. Đây cũng là cách để những nét đẹp trong đời sống thường ngày của đồng bào các dân tộc được giới thiệu tự nhiên, chân thực hơn.

Các cơ sở lưu trú luôn không ngừng sáng tạo để mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất.

Cùng với dịch vụ lưu trú, những sản phẩm du lịch đặc trưng cũng được người dân quan tâm chuẩn bị, trong đó, đua ngựa truyền thống tiếp tục là một trong những điểm nhấn được mong đợi tại Festival mùa đông năm nay.

Hình ảnh những chú ngựa khỏe mạnh, dẻo dai cùng sự khéo léo của người điều khiển từ lâu đã tạo nên nét riêng, góp phần làm nên sức hấp dẫn của du lịch Bắc Hà.

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội, anh Thàn Văn Duy, thôn Na Hối, xã Bắc Hà đã dành nhiều thời gian chăm sóc đàn ngựa của gia đình. Với anh, thể lực của ngựa là yếu tố quan trọng, nhưng vẻ ngoài cũng cần được chú ý để có thể tạo ấn tượng với du khách.

Công việc chăm sóc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ. Anh Duy mong muốn những chú ngựa của mình không chỉ đủ sức khỏe tham gia các hoạt động đua, mà còn có ngoại hình đẹp, trở thành điểm nhấn trong những trải nghiệm và khoảnh khắc lưu niệm của du khách khi đến với cao nguyên trắng.

Những chú ngựa được chăm sóc tốt nhất để tham gia đua ngựa hoặc phục vụ du khách cưỡi, chụp ảnh tại Festival mùa đông 2026.

Đằng sau sự chuẩn bị ấy là tình yêu, sự gắn bó của người dân với vật nuôi và nét văn hóa truyền thống đã làm nên thương hiệu du lịch Bắc Hà. Anh Thàn Văn Duy cho biết: “Để ngựa có sức khỏe, tôi luôn chăm sóc tỉ mỉ. Ngoài ra, tôi cũng chăm chút cho ngựa thật đẹp để có thể phục vụ du khách lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ tại Bắc Hà”.

Không chỉ anh Duy, những người gắn bó với các sản phẩm du lịch truyền thống đều mong muốn góp sức để Festival diễn ra hấp dẫn, để du khách cảm nhận được nét riêng của vùng đất này. Từ việc chuẩn bị không gian lưu trú, chăm sóc ngựa đến xây dựng các trải nghiệm văn hóa, mỗi người đều có cách riêng để góp phần quảng bá hình ảnh quê hương.

Chủ động tổ chức, lan tỏa bản sắc văn hóa

Song song với sự chuẩn bị của các hộ kinh doanh và người dân, UBND xã Bắc Hà đang tập trung triển khai các điều kiện tổ chức Festival. Địa phương đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất và các hoạt động phục vụ du khách.

Điểm đáng chú ý của Festival mùa đông năm nay là sự kết nối với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Nhiều hoạt động văn nghệ, giao lưu cộng đồng, thi đấu thể thao truyền thống sẽ được tổ chức, tạo không gian để người dân các dân tộc gặp gỡ, giao lưu và cùng giới thiệu những nét đẹp văn hóa của địa phương.

Công tác chuẩn bị cho Festival được xã Bắc Hà tích cực thực hiện.

Theo bà Phạm Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bắc Hà, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ tuyên truyền, quảng bá đến hoàn thiện các điều kiện tổ chức. Địa phương xác định Festival không chỉ là hoạt động thu hút khách du lịch mà còn là dịp quan trọng để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuẩn bị cơ sở vật chất và các hoạt động phục vụ Festival. Bên cạnh mục tiêu phát triển du lịch, tăng lượng khách, địa phương chú trọng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống. Phạm Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bắc Hà

Với sự vào cuộc của chính quyền, sự chủ động của các cơ sở dịch vụ và tinh thần hưởng ứng của người dân, Bắc Hà đang từng bước hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Festival mùa đông 2026. Mỗi hoạt động đều hướng tới việc tạo dựng hình ảnh Bắc Hà thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc. Việc kết nối các hoạt động văn hóa, thể thao với du lịch cũng mở ra cơ hội để những giá trị truyền thống được giới thiệu rộng rãi hơn, trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Diễn ra từ ngày 14 - 24/11/2026, Festival mùa đông 2026 với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Ấm tình đại đoàn kết” hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm hấp dẫn. Xã Bắc Hà kỳ vọng thông qua lễ hội quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và lan tỏa hình ảnh con người vùng cao mến khách. Festival mùa đông Bắc Hà vì thế không chỉ là dịp để du khách khám phá cao nguyên trắng mà còn là cơ hội để cộng đồng các dân tộc cùng gặp gỡ, sẻ chia, thêm tự hào và chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa quê hương.