Bắc Hà hẹn du khách với sắc màu Festival mùa đông 2026

Giải đua ngựa truyền thống là một trong những điểm nhấn thu hút du khách tại Festival mùa đông Bắc Hà (Ảnh minh họa)

Festival diễn ra tại Chợ Văn hóa Bắc Hà, Dinh thự Hoàng A Tưởng, sân vận động trung tâm xã và một số thôn trên địa bàn. Chương trình hướng tới tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển du lịch, đồng thời hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h30 ngày 14.11, tại Chợ đêm Bắc Hà, với chương trình nghệ thuật “Vũ điệu mùa đông – Nhịp đập đại đoàn kết”. Các tiết mục nghệ thuật góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa, đời sống tinh thần và sự gắn bó giữa các dân tộc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài 11 ngày.

Trong khuôn khổ Festival, du khách có thể khám phá chợ trâu Bắc Hà vào sáng các ngày 14 và 21.11, tham quan chợ phiên vào sáng Chủ nhật, ngày 15 và 22.11 để tìm hiểu nét giao thương đặc trưng của đồng bào vùng cao.

Giải đua ngựa tại sân vận động trung tâm xã cũng là hoạt động thể thao đáng chú ý. Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa, nghệ thuật cộng đồng và giải bóng chuyền hơi giữa các đơn vị trường học góp phần tạo không khí giao lưu, sôi nổi.

Một điểm nhấn khác là hoạt động công bố Chỉ dẫn địa lý “Bắc Hà” cho sản phẩm quế vỏ và nhãn hiệu chứng nhận “Cao nguyên trắng Bắc Hà”.

Đây là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu địa phương, đồng thời kết nối giới thiệu sản phẩm với các hoạt động du lịch, mở rộng cơ hội phát triển dịch vụ và kinh tế tại địa phương.

Đến Bắc Hà dịp này, du khách có thể kết hợp tham quan Đền Bắc Hà, Dinh thự Hoàng A Tưởng; trải nghiệm cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn tại đồi Ngải Thầu và đồi cỏ Na Hối.

Hành trình khám phá còn có thể nối dài đến các thôn Bản Phố 1, Bản Phố 2, Phéc Bủng, thác Bản Zai, Hợp tác xã Cồ Dề Chải, trại nghiên cứu và sản xuất giống rau quả, núi Cóc, núi Âm Dương. Những điểm đến này mang đến cơ hội tìm hiểu cảnh quan, đời sống và các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng cao Bắc Hà.

Khép lại chuỗi hoạt động là Giải thể thao truyền thống các dân tộc, dự kiến diễn ra từ 8 giờ ngày 24.11 tại sân vận động trung tâm xã, với các môn kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy. Chương trình văn nghệ, trao giải và bế mạc được tổ chức cùng ngày, tạo không gian giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư.

Thông qua việc kết nối hoạt động văn hóa, thể thao với trải nghiệm du lịch, Festival mùa đông Bắc Hà năm 2026 góp phần quảng bá hình ảnh cao nguyên trắng, làm phong phú sản phẩm du lịch vùng cao và giới thiệu những giá trị văn hóa, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng đến du khách trong nước và quốc tế.