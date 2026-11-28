Không nổi danh với những điểm săn mây như đỉnh Fansipan (Sa Pa) hay vùng cao Y Tý, Bắc Hà vẫn có sức hấp dẫn riêng. Từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà, cung đường và triền núi thấp thoáng giữa biển mây trắng, phô bày vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa yên bình của vùng cao nguyên trắng.

Đến Bắc Hà những ngày cuối tháng 11, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng một bức tranh thiên nhiên đầy mê hoặc.

Trung tâm hành chính xã Bắc Hà thấp thoáng giữa những tầng mây.

Những mái nhà, cung đường và triền núi lúc ẩn, lúc hiện giữa biển mây trắng.

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Bắc Hà có địa hình chủ yếu là đồi núi, với những dãy núi đá vôi trùng điệp, những cung đường uốn lượn men theo sườn núi. Điều kiện địa hình và khí hậu vùng cao tạo nên nét đặc trưng cho cảnh sắc nơi đây, nhất là vào những buổi sáng có mây và sương.

Những dãy núi trùng điệp tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của cao nguyên Bắc Hà.

Địa hình và khí hậu vùng cao tạo nên cảnh sắc riêng có của Bắc Hà.

Khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua từng lớp mây, cảnh sắc Bắc Hà càng trở nên lung linh. Sự giao hòa giữa ánh sáng, mây trời và núi non mang đến những khoảnh khắc thiên nhiên đầy ấn tượng.

Ánh nắng đầu ngày xuyên qua những tầng mây, làm bừng sáng không gian cao nguyên.

Mây trời, ánh nắng và núi non hòa quyện, tạo nên khung cảnh huyền ảo.

Vẻ đẹp bình yên của phố núi Bắc Hà trong buổi sớm.

Phố núi Bắc Hà đẹp hoang sơ nằm lọt giữa những dãy núi hùng vĩ.

Không náo nhiệt như Sa Pa, Bắc Hà cuốn hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, bản sắc văn hóa và những đặc sản hấp dẫn. Vẻ đẹp ấy là một trong những lợi thế để địa phương phát triển du lịch mang dấu ấn riêng.

Bắc Hà cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên vùng cao.

Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Hà cho biết, địa phương có nhiều nét riêng hấp dẫn, hội tụ các yếu tố để trở thành khu du lịch đặc sắc của Lào Cai và khu vực Tây Bắc. Nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện du lịch xuyên suốt năm 2026.