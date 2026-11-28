Bắc Hà đẹp mê hoặc giữa biển mây cuối tháng 11
Những ngày cuối tháng 11, cao nguyên Bắc Hà khoác lên mình vẻ đẹp huyền ảo khi những dải mây trắng bồng bềnh len qua các triền núi, bao phủ khu vực trung tâm xã. Khi bình minh ló rạng, cảnh sắc núi non, phố núi lúc ẩn, lúc hiện giữa biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, cuốn hút.
Không nổi danh với những điểm săn mây như đỉnh Fansipan (Sa Pa) hay vùng cao Y Tý, Bắc Hà vẫn có sức hấp dẫn riêng. Từ trên cao nhìn xuống, những mái nhà, cung đường và triền núi thấp thoáng giữa biển mây trắng, phô bày vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa yên bình của vùng cao nguyên trắng.
Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Bắc Hà có địa hình chủ yếu là đồi núi, với những dãy núi đá vôi trùng điệp, những cung đường uốn lượn men theo sườn núi. Điều kiện địa hình và khí hậu vùng cao tạo nên nét đặc trưng cho cảnh sắc nơi đây, nhất là vào những buổi sáng có mây và sương.
Khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua từng lớp mây, cảnh sắc Bắc Hà càng trở nên lung linh. Sự giao hòa giữa ánh sáng, mây trời và núi non mang đến những khoảnh khắc thiên nhiên đầy ấn tượng.
Không náo nhiệt như Sa Pa, Bắc Hà cuốn hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, bản sắc văn hóa và những đặc sản hấp dẫn. Vẻ đẹp ấy là một trong những lợi thế để địa phương phát triển du lịch mang dấu ấn riêng.
Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Bắc Hà cho biết, địa phương có nhiều nét riêng hấp dẫn, hội tụ các yếu tố để trở thành khu du lịch đặc sắc của Lào Cai và khu vực Tây Bắc. Nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện du lịch xuyên suốt năm 2026.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bac-ha-dep-me-hoac-giua-bien-may-cuoi-thang-11-post915654.html