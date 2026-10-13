Bắc Gianh: Trao tặng gói khám sức khỏe miễn phí cho hội viên phụ nữ

Hội LHPN phường Bắc Gianh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh và Phòng khám đa khoa Hoàng Hà ký kết trao tặng gói khám miễn phí năm 2026 - Ảnh: N.M

Theo nội dung tài trợ, Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Hà hỗ trợ 100 suất khám sức khỏe mỗi năm trong 5 năm (2026-2030) với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Bệnh viện Hoàng Hà trao gói khám sức khỏe miễn phí năm 2026 cho chương trình - Ảnh: N.M

Hội viên phụ nữ được khám, tư vấn sức khỏe, siêu âm tổng quát, chụp X-quang và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Mỗi suất khám trị giá 500 nghìn đồng, góp phần giúp chị em chủ động theo dõi, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Hội viên phụ nữ được tư vấn sức khỏe tại chương trình - Ảnh: N.M

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026, giúp hội viên phụ nữ, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức về phòng bệnh và chủ động thăm khám, phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gói khám sức khỏe miễn phí giúp hội viên phụ nữ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi, phát hiện sớm các nguy cơ - Ảnh: N.M

Chương trình đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Hội LHPN, lực lượng Biên phòng và doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống phụ nữ, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng; đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với tổ chức Hội Phụ nữ và Nhân dân địa phương.