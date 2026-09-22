Bắc Gianh: Bàn giao con giống, thức ăn chăn nuôi cho 51 hộ dân

Con giống và thức ăn chăn nuôi được bàn giao đến các hộ dân tham gia dự án - Ảnh: N.M

Theo đó, 51 hộ dân được hỗ trợ 2.845 con giống gà lai chọi và 9.958kg thức ăn hỗn hợp. Trong số các hộ tham gia có 15 hộ nghèo, 29 hộ cận nghèo và 7 hộ mới thoát nghèo. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 614 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 335,4 triệu đồng; các hộ dân đối ứng hơn 278,4 triệu đồng.

Để bảo đảm mô hình triển khai có hiệu quả, trước khi bàn giao con giống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường đã tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, hướng dẫn quy trình chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho các hộ tham gia. Công tác kiểm tra, lựa chọn con giống và nguồn thức ăn cũng được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Thông qua dự án, các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Đồng thời, góp phần đa dạng hóa sinh kế, từng bước hình thành hướng sản xuất phù hợp, tạo nền tảng để người dân chủ động phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.