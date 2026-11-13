Bắc Gianh: Bàn giao 3 nhà 'Đại đoàn kết' cho các hộ gia đình khó khăn

Đại diện lãnh đạo phường Bắc Gianh và đại diện các đơn vị, hộ dân thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh: N.M

Đại diện lãnh đạo phường Bắc Gianh tặng quà cho các hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh: N.M

Thời gian qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và sự chung tay hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, 3 ngôi nhà đã được xây dựng hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các gia đình. Tổng trị giá 3 ngôi nhà là 1.510 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 210 triệu đồng, nguồn hỗ trợ của địa phương và đối ứng của các gia đình là 1,3 tỉ đồng.

Cán bộ và Nhân dân phường Bắc Gianh dự lễ khánh thành - Ảnh: N.M

Đại diện các hộ được hỗ trợ nhà phát biểu tại lễ khánh thành - Ảnh: N.M

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phường Bắc Gianh đã trao biển tượng trưng bàn giao nhà và tặng quà động viên các gia đình. Đại diện các hộ được hỗ trợ bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực để các gia đình ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên.

Đại diện lãnh đạo phường Bắc Gianh tham quan nhà mới, thăm hỏi và động viên gia đình sau khi được bàn giao nhà "Đại đoàn kết" - Ảnh: N.M

Việc hoàn thành và bàn giao 3 nhà "Đại đoàn kết" là hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo an sinh xã hội của phường Bắc Gianh, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, yên tâm lao động, sản xuất. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", chung tay chăm lo cho người nghèo trong cộng đồng.