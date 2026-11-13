Bắc Gianh: Bàn giao 3 nhà 'Đại đoàn kết' cho các hộ gia đình khó khăn
Ngày 13/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Gianh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Bà Phan Thị Hương (tổ dân phố Minh Lợi), ông Trần Văn Dạy (tổ dân phố Thọ Đơn) và bà Trần Thị Thể (tổ dân phố Quảng Thuận).
Thời gian qua, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và sự chung tay hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, 3 ngôi nhà đã được xây dựng hoàn thành, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các gia đình. Tổng trị giá 3 ngôi nhà là 1.510 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là 210 triệu đồng, nguồn hỗ trợ của địa phương và đối ứng của các gia đình là 1,3 tỉ đồng.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phường Bắc Gianh đã trao biển tượng trưng bàn giao nhà và tặng quà động viên các gia đình. Đại diện các hộ được hỗ trợ bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực để các gia đình ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên.
Việc hoàn thành và bàn giao 3 nhà "Đại đoàn kết" là hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo an sinh xã hội của phường Bắc Gianh, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, yên tâm lao động, sản xuất. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái", chung tay chăm lo cho người nghèo trong cộng đồng.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/tam-diem/202611/bac-gianh-ban-giao-3-nha-dai-doan-ket-cho-cac-ho-gia-dinh-kho-khan-f3a31ab/