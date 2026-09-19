Bắc Gia Nghĩa luyện tập thực binh xử lý tình huống A2

Các lực lượng tham gia luyện tập thực binh xử lý tình huống A2

Tham gia luyện tập Công an phường Bắc Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn phục vụ diễn tập.

Xử lý tình huống A2 "Giải tán tập trung đông người khiếu kiện"

Để phục vụ luyện tập, Ban Tổ chức diễn tập phường huy động phương tiện, công cụ, trang thiết bị của các lực lượng, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó, nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành và sự phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống phức tạp về ANTT.

Thượng tá Lương Ngọc Hiếu, Trưởng Công an phường Bắc Gia Nghĩa chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các lực lượng rút kinh nghiệm

Sau buổi luyện tập, Thượng tá Lương Ngọc Hiếu, Trưởng Công an phường Bắc Gia Nghĩa ghi nhận, biểu dương tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các lực lượng tham gia. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các lực lượng rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện phương án, chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập chính thức dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/9.

Cuộc diễn tập thực binh cấp phường nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp xử lý của các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang khi xảy ra tình huống phức tạp về ANTT.

Thông qua diễn tập, phường Bắc Gia Nghĩa tiếp tục đánh giá, bổ sung và hoàn thiện phương án xử lý tình huống tập trung đông người, bảo đảm phù hợp yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.