Bạc DOJI áp sát 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu chênh giá đáng kể

Giá bạc trong nước biến động, DOJI duy trì mức cao

Theo bảng giá chính thức của Tập đoàn Phú Quý, cập nhật lúc 12h56 ngày 28/10, bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng được niêm yết ở mức 1.705.000 đồng/lượng mua vào và 1.758.000 đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 53.000 đồng/lượng.

So với mức niêm yết cuối ngày 27/10, bạc miếng Phú Quý giảm 2.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Ảnh minh họa

Cùng thời điểm, bạc thỏi Phú Quý 999 loại 5 lượng và 10 lượng cũng được niêm yết ở mức tương đương khi tính trên mỗi lượng. Riêng bạc thỏi 1 kg có giá mua vào 45,467 triệu đồng/kg và bán ra 46,880 triệu đồng/kg.

So với mức niêm yết cuối ngày 27/10, bạc miếng Phú Quý giảm 2.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Tại DOJI, theo dữ liệu tổng hợp ghi nhận lúc 10h13 ngày 28/10, bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng có giá mua vào 1.930.000 đồng và bán ra 1.995.000 đồng. Chênh lệch mua - bán ở mức 65.000 đồng/lượng, cao hơn 12.000 đồng so với bạc miếng Phú Quý tại thời điểm đối chiếu.

Mức giá bán của DOJI cao hơn Phú Quý khoảng 237.000 đồng/lượng, nhưng đây là hai dòng sản phẩm của các thương hiệu khác nhau và dữ liệu được ghi nhận ở hai thời điểm, vì vậy không phản ánh một mức chênh lệch cố định trên thị trường.

Sản phẩm Bạch 999 loại 1 lượng của DOJI. Ảnh: DOJI

Giá bạc các thương hiệu chênh lệch ra sao?

Tại Ancarat, dòng bạc tích trữ Ngân Long Quảng Tiến 999 loại 1 lượng được ghi nhận ở mức 1.712.000 đồng mua vào và 1.765.000 đồng bán ra lúc 10h13 ngày 28/10. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch là 53.000 đồng/lượng.

Ở phân khúc bạc thỏi tích trữ, dữ liệu tổng hợp ghi nhận Kim Ngân Phúc niêm yết mức 1.597.000 - 1.702.000 đồng/lượng lúc 9h05. Trong khi đó, bạc thỏi Ngân Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải được ghi nhận ở mức 1.718.000 - 1.771.000 đồng/lượng lúc 8h41.

Theo những mức giá được tổng hợp, khoảng cách giữa giá bán ra của dòng bạc thỏi Kim Ngân Phúc và bạc DOJI 99.9 lên tới 293.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, các sản phẩm khác thương hiệu và thời điểm ghi nhận không đồng nhất, nên mức chênh lệch này chỉ có ý nghĩa tham khảo.

THỊ TRƯỜNG & GIÁ CẢ

Bảng giá bạc ngày 28/10/2026

Giá mua vào - bán ra tại các thương hiệu. Đơn vị: đồng.

Ghi chú: Giá Phú Quý cập nhật lúc 13h14; DOJI lúc 11h57; Ancarat lúc 7h38; Bảo Tín Minh Châu lúc 9h12; Bảo Tín Mạnh Hải lúc 8h47, ngày 28/10/2026.

ĐVT: Đơn vị tính. 1 lượng = 37,5 gram. Giá mua vào là giá thương hiệu thu mua, giá bán ra là giá bán cho khách hàng. Giá có thể thay đổi trong phiên.

Nguồn tham khảo: Phú Quý , DOJI và dữ liệu tổng hợp từ GiaVang.TV.

Người mua bạc cần chú ý chênh lệch hai chiều

Bên cạnh biến động giá niêm yết, khoảng cách mua - bán là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả giao dịch bạc vật chất.

Với bạc miếng Phú Quý, khoảng cách 53.000 đồng/lượng tương đương khoảng 3% giá bán ra. Trong khi đó, mức chênh tại DOJI là 65.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi Kim Ngân Phúc ghi nhận khoảng cách 105.000 đồng/lượng theo dữ liệu tổng hợp buổi sáng.

Trên thị trường quốc tế, bảng giá Phú Quý lúc 12h56 ngày 28/10 ghi nhận bạc ở mức 53,87 USD/ounce, tương đương khoảng 45,07 triệu đồng/kg theo tỷ giá quy đổi được doanh nghiệp sử dụng. Mức quy đổi này chưa bao gồm các khoản thuế, phí nhập khẩu và chi phí liên quan.

Do giá bạc có thể được điều chỉnh nhiều lần trong ngày, người mua cần đối chiếu đúng loại sản phẩm, khối lượng, giá mua lại và điều kiện thu mua trước khi giao dịch.