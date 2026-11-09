Bác đề nghị trả hồ sơ để nhập vụ án và không chấp nhận đề nghị giám định tâm thần với Mr Pips

Đại diện Viện kiểm sát bác đề nghị trả hồ sơ để nhập vụ án và khẳng định không có cơ sở chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo Nam.

Bác đề nghị trả hồ sơ để nhập vụ án

Trước đó, trong quá trình tranh tụng, luật sư bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để nhập vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ giải quyết. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát khẳng định đề nghị của luật sư không có cơ sở.

Theo công tố viên, vụ án do Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố ngày 30-10-2024. Trong quá trình điều tra, thông tin về vụ án đã được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều Cơ quan CSĐT tại các địa phương, như: Đà Nẵng, Điện Biên, Bắc Ninh... đã chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để nhập vụ án, phục vụ việc điều tra, giải quyết toàn diện.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm kết thúc điều tra bổ sung ngày 4-6-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội không nhận được văn bản nào của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị nhập vụ án liên quan đến Phó Đức Nam và nhân viên Đoàn Hồng Phát. Sau khi kết thúc điều tra, Công an TP Hà Nội mới nhận được văn bản của Công an TP Cần Thơ. Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy vụ án tại Cần Thơ được khởi tố từ năm 2022, nhưng đến ngày 11-5-2026, Cơ quan điều tra mới khởi tố bị can và ngày 1-10-2026 mới ban hành kết luận điều tra.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 170-Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về việc nhập vụ án là quy định mang tính tùy nghi, không bắt buộc phải thực hiện. Do đó, để bảo đảm thời hạn tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát không chấp nhận quan điểm cần trả hồ sơ điều tra bổ sung để nhập vụ án như đề nghị của luật sư.

Cả 3 bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình đều mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Không có cơ sở giám định tâm thần đối với Mr.Pips

Đối đáp với quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam về việc cần trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo, đại diện Viện kiểm sát khẳng định đề nghị này không có cơ sở, bởi các tài liệu thu thập trong quá trình giải quyết vụ án cho thấy khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Quá trình ghi lời khai, hỏi cung tại Cơ quan điều tra cũng như khi trả lời xét hỏi tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam đều khai báo rõ ràng, logic về quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm. Ngoài ra, kết quả xác minh tại Phòng Y tế Trại tạm giam số 1 (nơi Nam bị giam giữ trong khoảng 2 năm) cùng ý kiến của cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam cho thấy trong quá trình tiếp xúc, Nam không có biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần.

Đại diện Viện kiểm sát cũng viện dẫn lời khai của các bị cáo từng làm việc cùng Phó Đức Nam, trong đó có Dương Quang Trung và Đinh Thị Dung. Những người này đều khẳng định Nam là người có năng lực chuyên môn, tư duy tốt, mới có thể điều hành một hệ thống có quy mô lớn như vậy.

Đặc biệt, công tố viên đã viện dẫn Công văn số 5159 ngày 23/7/2026 của Bệnh viện Bạch Mai về quá trình điều trị cho Phó Đức Nam. Theo nội dung công văn, qua thăm khám lâm sàng và đánh giá 6 lĩnh vực nhận thức, gồm: chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng tri giác vận động và nhận thức xã hội, hiện không phát hiện bất thường.

Trên cơ sở đó, đại diện Viện kiểm sát khẳng định không có căn cứ nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của Phó Đức Nam. Do đó, không có cơ sở chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

“Bộ ba” lừa đảo, rửa tiền mong được giảm nhẹ hình phạt

Chiều 8-11, các bị cáo Phó Đức Nam, và Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình đã được HĐXX cho nói lời sau cùng. Cả 3 bị cáo đều mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước HĐXX, bị cáo Phó Đức Nam gửi lời xin lỗi đến những người đã mất tiền vào các sàn giao dịch do mình điều hành, đồng thời mong muốn khối tài sản bị kê biên, phong tỏa sớm được xử lý để bồi thường cho các bị hại. Với mức án tù chung thân mà Viện Kiểm sát đề nghị, bị cáo Nam xin HĐXX xem xét khoan hồng, giảm xuống còn 30 năm tù để vẫn có cơ hội trở lại xã hội. Bị cáo cũng tiếp tục trình bày về tình trạng sức khỏe tâm thần, mong được tạo điều kiện khám chữa bệnh trong thời gian chấp hành án.

Theo cáo buộc, Nam cùng bị cáo Lê Khắc Ngọ tổ chức, điều hành hệ thống 36 sàn giao dịch, sử dụng 81 công ty và hàng loạt văn phòng kinh doanh để lôi kéo khách hàng nạp tiền đầu tư. Viện kiểm sát xác định đường dây đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Cũng đối diện đề nghị án chung thân, bị cáo Lê Khắc Ngọ trong lời nói sau cùng đã gửi lời xin lỗi các bị hại, mong được khắc phục tối đa thiệt hại cho nhà đầu tư và có cơ hội trở về với xã hội.

Còn bị cáo Nguyễn Hòa Bình trình bày trước HĐXX, rằng đã chủ động khai báo, chỉ đạo nộp lại toàn bộ khoản phí thu được từ các sàn giao dịch của Mr.Pips, đồng thời mong HĐXX ghi nhận thái độ thành khẩn, tích cực khắc phục hậu quả để xem xét giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình cho biết thêm, ngay khi làm việc với cơ quan điều tra đã xác định tinh thần “nhận hết, khai tất”, đồng thời chỉ đạo nộp lại toàn bộ khoản phí đã thu từ các sàn giao dịch của Mr.Pips. Những việc làm này đã thể hiện thái độ thành khẩn, tích cực khắc phục hậu quả.

Ngoài nội dung trên, bị cáo Nguyễn Hòa Bình đề nghị được ghi nhận thêm các tình tiết giảm nhẹ, như: không có quan hệ làm ăn với Mr.Pips, thậm chí khi được đề nghị giảm phí cũng không đồng ý; luôn yêu cầu gắt gao trong việc bảo vệ quyền lợi người dùng…