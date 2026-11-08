Bác đề nghị giám định tâm thần đối với Mr Pips

Chiều 7/11, tại phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định không có cơ sở trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), đồng thời bác đề nghị này của các luật sư.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, tài liệu điều tra và diễn biến xét hỏi tại phiên tòa cho thấy khi thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo khai báo rõ ràng, logic về quá trình phạm tội của bản thân và các đồng phạm.

Kết quả xác minh tại Trại tạm giam số 1 cùng ý kiến của cán bộ quản giáo, người cùng buồng giam cũng không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của bị cáo./.