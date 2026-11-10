Bắc bộ xuống 10 độ C, TP Huế hứng mưa gần 570 mm trong đêm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay 10/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung bộ.

Ở Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to;

Nhiệt độ ở khu vực Bắc bộ lúc 1 giờ sáng phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, trạm Cô Tô đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực Bắc bộ nhiều nơi xuống 10 độ C ở vùng núi, vùng đồng bằng xuống 14 độ C

Sáng 10/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ C. Khu vực Hà Nội sáng nay có mưa vài nơi, trời rét.

Trung bộ còn mưa lớn hết ngày mai

Sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực TP Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và giông; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to và giông.

Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9/11 đến 3 giờ ngày 10/11 có nơi trên 200mm như các trạm: Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 249,4mm; Hướng Sơn (Quảng Trị) 220,6mm; Hương Phú (TP. Huế) 567,6mm…

Dự báo, trong sáng nay đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150-280mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung bộ giảm dần.