Bắc Bộ xuất hiện sương mù, Nam Bộ nắng mạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao suy yếu và biến tính, sáng sớm hôm nay (26-3), ở khu vực vịnh Bắc Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Nhiệt độ các tỉnh miền bắc phổ biến từ 25 đến 26 độ C. Khu vực Trung Bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời nhiều mây hơn, nhiệt độ khoảng 26 đến 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận trời tiếp tục có nắng sớm, riêng Bình Định đến Bình Thuận có nắng mạnh, nhiệt độ khu vực này khoảng 30 đến 31 độ C. Nam Bộ xuất hiện một đợt nắng nóng mới, nắng từ sáng sớm, đến trưa nắng mạnh, nhiệt độ hơn 30 độ C.