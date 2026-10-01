Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng hết ngày 1/10

Nền nhiệt Bắc Bộ giảm nhẹ 1-2 độ C so với hôm qua, ít khả năng có điểm nắng nóng gay gắt. Vùng nắng nóng tập trung ở trung du và đồng bằng.

Nhiệt độ cao nhất ở phường Hoàn Kiếm và các phường trong khoảng 35-36 độ C. Còn trên vùng núi, do tác động của các sóng lạnh yếu, trời nhiều mây, nhiệt độ giảm xuống dưới 35 độ C.

Dự báo đến đêm Chủ nhật (4/10) sang thứ Hai tuần sau (5/10), khi có đợt không khí lạnh mạnh hơn, nền nhiệt toàn Bắc Bộ mới giảm rõ rệt. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngày thứ Hai giảm xuống còn 26 độ C, có mưa.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng diện rộng hết hôm nay (1/10). Ảnh minh họa

Ở Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng. Một loạt các phường như Tĩnh Gia, Thành Vinh, Thành Sen, Đông Hà, Phú Xuân, Hải Châu, Cẩm Thành nhiệt độ cao nhất đều 35 độ C.

Nam Bộ không xảy ra mưa lớn như sáng hôm qua. Khu vực này cùng với vùng cao nguyên Trung Bộ trời nắng từ sáng đến chiều. Nhiệt độ nhiều nơi 32-34 độ C mang đến cảm giác khá nóng vào giữa trưa.

Về chiều tối, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cường độ mưa giảm, ít điểm mưa to gây ngập úng. Tuy nhiên mưa xuống sau cả ngày nắng gắt, cần đề phòng dông lốc, sấm sét.

Trên biển, Nam biển Đông gồm đặc khu Trường Sa có mưa dông kèm cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển Tây từ Cà Mau đến An Giang mưa dông vài nơi, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa cũng mưa vài nơi, trời nắng nhiều, gió nhẹ, biển êm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/10:

TP Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.