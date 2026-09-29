Hôm nay, các phường như Lào Cai, Hòa Bình, Thục Phán, Việt Trì, Hoa Lư và Hoàn Kiếm sẽ xuất hiện nắng nóng 35-36 độ C. Các nơi khác phổ biến từ 33-34 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Tại Bắc miền Trung hôm nay cũng sẽ nắng cả ngày, trưa chiều trời khá nóng với mức nhiệt từ 3-34 độ C, riêng phường Tĩnh Gia, Đông Hà, Phú Xuân là 35-36 độ C. Nửa phía Nam miền Trung, nắng nóng sẽ xuất hiện tại phường Hải Châu, Cẩm Thành, 35 độ C. Các phường khác từ 32-34 độ C. Chiều tối có thể có mưa dông tại phường Cẩm Thành, Tuy Hòa, Nha Trang và Phan Thiết.

Các phường ở cao nguyên Trung Bộ thời tiết sẽ dễ chịu hơn, nhiệt độ nhiều nơi 30-31 độ C, Kon Tum 32 độ C. Chiều tối có mưa dông rải rác, có điểm mưa to kèm nguy cơ về sạt lở đất.

Từ sáng đến đầu giờ chiều nay, Nam Bộ chủ đạo là nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất ở các phường khoảng 31-34 độ C, trời nóng. Chiều tối, Nam Bộ có mưa rào rải rác, mưa xảy ra khoảng trên 1/3 diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa giảm nhưng nhiều nơi vẫn có khả năng ngập sâu do triều cường đang lên cao. Dự báo hôm nay mực nước trên sông Hậu qua trạm Cần Thơ, sông Tiền qua trạm Mỹ Thuận và trên sông Sài Gòn qua các trạm Phú An hay Thủ Dầu Một đều cao vượt báo động 3 từ 2-35cm.

Trên biển, đặc khu Hoàng Sa ít mưa, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang ra tới phía Nam đặc khu Trường Sa tiếp tục có mưa dông, nguy cơ đi kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.