Bắc Bộ trưa chiều ấm lên, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Sáng nay thời tiết Hà Nội trời vẫn rất rét với mức nhiệt chỉ 16 độ C

Ở Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ tăng rất nhanh. Như tại Hà Nội thời tiết sáng nay trời vẫn rất rét với mức nhiệt chỉ 16 độ C. Đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng 6-8 độ C, trời hửng nắng, lên mức cao nhất là 24 độ C, bầu không khí ấm lên rõ rệt.

Các nơi khác của miền Bắc hôm nay cũng rét vào buổi sáng, trưa và chiều bầu không khí ấm lên, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ C. Riêng các phường ở Lai Châu, Sơn La trời vẫn còn rét, nhiệt độ 17-18 độ C.

Đáng chú ý, từ đêm nay, mưa dông có thể quay trở lại Bắc Bộ do vùng hội tụ gió tây trên độ cao 5.000 m di chuyển sang.

Đêm nay, mưa xuất hiện vùng núi Tây Bắc Bộ trước, ngày mai (12/11) lan sang phía Đông Bắc Bộ gồm Thủ đô Hà Nội, đề phòng có điểm mưa to. Do có mưa nên ngày mai, nhiệt độ miền Bắc lại giảm trở lại.

Mưa lớn ở Trung Bộ tập trung ở thành phố Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai với lượng mưa 75-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Phía đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa cũng có nơi mưa trên 150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở ở các sườn đồi núi, ngập úng vùng trũng thấp.

Về nhiệt độ, các phường ở khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế không quá 23 độ C. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao hơn, 26-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay nhiều mây, đôi lúc nắng yếu, tiết trời dễ chịu với mức nhiệt 26-29 độ C. Trong khi Nam Bộ khá nóng, TP. Hồ Chí Minh và nhiều nơi nhiệt độ cao 33-34 độ C.

Chiều tối nay, cả hai khu vực này chuyển mưa dông rải rác, đề phòng mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa to cục bộ kèm lốc, sét nguy hiểm.

Trên biển, Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa hôm nay có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và phía Tây đặc khu Trường Sa trời mưa dông, gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7 - 8, biển động. Khu vực biển Tây Cà Mau - An Giang có mưa dông kèm nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh.