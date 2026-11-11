Bắc Bộ trời rét kèm mưa dông, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Cụ thể, trong đêm nay trên khu vực Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, vì vậy mà trong đêm nay thì trên khu vực Bắc Bộ sẽ bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở phía Tây Bắc Bộ.

Từ ngày mai (12/11), mưa dông sẽ có xu hướng mở rộng ra cả khu vực Bắc Bộ và duy trì đến ngày 13/11. Tuy nhiên trong ngày 13/11, mưa dông sẽ chỉ còn xảy ra tập trung ở phía Đông Bắc Bộ.

Khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục duy trì trạng thái trời rét, song từ ngày 13/11 nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần lên.

Về tình hình mưa lớn ở Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong chiều tối nay 11/11 đến sáng ngày mai (12/11), do còn chịu tác động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, vì vậy mà mưa lớn sẽ còn tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ. Đặc biệt mưa to đến rất to sẽ còn xảy ra ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi mưa trên 200 mm.

Các khu vực khác như phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Từ chiều mai (12/11) mưa lớn trên khu vực Trung Bộ sẽ có xu hướng giảm dần. Từ ngày 13 đến ngày 14/11, mưa lớn sẽ tiếp tục giảm hẳn cả về diện và lượng và chỉ còn xảy ra mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau đó từ ngày 15/11, trên khắp các tỉnh Trung Bộ, mưa sẽ chỉ còn xảy ra ở một vài nơi.