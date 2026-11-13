Bác bỏ thông tin chuyển giao Làng trẻ em SOS liên quan đến hiến, ghép mô, tạng trẻ em

Trẻ em tại Làng SOS Hải Phòng tham gia hoạt động tập huấn kỹ năng sống. Ảnh: LÀNG TRẺ EM SOS VIỆT NAM

Trong thông tin gửi báo chí, bà Lê Minh Giang, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam, khẳng định đây là thông tin sai sự thật, không có căn cứ.

Theo bà Lê Minh Giang, việc bàn giao nguyên trạng 8/17 Làng trẻ em SOS và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống, về địa phương quản lý toàn diện xuất phát từ đề nghị của Làng trẻ em SOS Quốc tế từ năm 2024. Đây là sự điều chỉnh về tổ chức, quản lý và bảo đảm nguồn lực hoạt động cho các làng. Trong toàn bộ hồ sơ, bản ghi nhớ và các văn bản liên quan đến việc bàn giao không có nội dung nào đề cập đến việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Bà Lê Minh Giang cũng nêu rõ, các Làng SOS không được chuyển về Bộ Y tế như một số thông tin trên mạng xã hội. Từ ngày 1-3-2025, chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em được chuyển từ Bộ LĐ-TB-XH trước đây sang Bộ Y tế. Vì vậy, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam được bàn giao về Bộ Y tế quản lý. Trong khi đó, 8 Làng SOS và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống được bàn giao nguyên trạng cho địa phương quản lý. Việc gán ghép 2 nội dung này là suy diễn, không có căn cứ.

Bà Lê Minh Giang, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Bà Lê Minh Giang cho biết, việc sắp xếp hệ thống Làng trẻ em SOS xuất phát từ khó khăn về nguồn lực tài chính. Từ năm 2023, Làng trẻ em SOS Quốc tế điều chỉnh, cắt giảm kinh phí hỗ trợ Việt Nam để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng của chiến tranh, xung đột và khủng hoảng nhân đạo. Nguồn hỗ trợ hiện chỉ còn khoảng 30% tổng kinh phí hoạt động thường xuyên của SOS Việt Nam.

Ngày 19-9-2024, Làng trẻ em SOS Quốc tế gửi công thư đề nghị Bộ LĐ-TB-XH (trước đây) bàn giao 8/17 Làng SOS về địa phương quản lý. Ngày 14-5-2025, tổ chức này tiếp tục gửi đề nghị đến Bộ Y tế, đồng thời đề xuất bàn giao toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống. Sau khi thống nhất chủ trương và xây dựng phương án, lộ trình thực hiện, tháng 3-2026, Bộ Y tế và Làng trẻ em SOS Quốc tế ký bản ghi nhớ bàn giao 8/17 Làng SOS và 25 cơ sở giáo dục. Ngày 24-4-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 735/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, yêu cầu hoàn thành bàn giao trước ngày 30-6-2026. Đến nay, 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Nghệ An, TP Huế, Quảng Trị và Gia Lai đã hoàn thành sắp xếp; Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang hoàn thiện phương án. Mô hình nhà gia đình SOS tiếp tục được duy trì, bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em ổn định.