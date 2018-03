Bắc Bộ tăng nhiệt lên ngưỡng 30 độ C

Không còn tình trạng nhiều mây, âm u hay rải rác những cơn mưa nhỏ, thời tiết miền Bắc dịp cuối tuần sẽ quang đãng, có nắng, nên nhiệt tăng lên mức 29-30 độ C.

Miền Bắc đang bước vào những thời gian cuối của giao mùa khi những đợt không khí lạnh tràn về chỉ rất nhẹ và kéo nền nhiệt trở mát xuống khoảng 20 độ C. Vào buổi trưa, nhiệt độ vẫn nhích lên mức 27-28 độ, cá biệt những ngày nhiều nắng là 30 độ C. Những bộ trang phục mùa hè đã có thể được đem ra diện thoải mái, thêm chiếc áo khoác nhẹ cho đêm và sáng sớm là có thể yên tâm ra ngoài cả ngày.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 1/4

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên: mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Vĩ Thanh