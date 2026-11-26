Khu vực Đông Bắc bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Hà Nội sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều nay giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Bắc bộ tăng nhiệt dần về cuối tuần, mức nhiệt cao nhất lên tới 27-28 độ C

Dự báo từ mai 27/11, miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 25-27 độ C.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị trong sáng nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 22-24 độ C.

Tại Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), trong đêm qua và sáng sớm nay đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/11 đến 3 giờ ngày 26/11 có nơi trên 90mm như tại trạm Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) 97mm, Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 220mm, Đề Gi (Gia Lai) 136mm.

Sáng 26/11, khu vực này tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến 25-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm, riêng phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ Huế đến Bình Định cũ giảm dần. Tuy nhiên, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam TP. Huế, TP. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.