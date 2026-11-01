Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, dự báo thời tiết tháng 11/2026 có diễn biến đáng chú ý

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 1-2/11, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, gây mưa rào và dông ở một số nơi. Nhiệt độ tại khu vực này được dự báo giảm, vùng núi chuyển lạnh, trong khi đồng bằng có thể xuất hiện trạng thái se lạnh vào đêm và sáng sớm.

Đáng chú ý, trong tháng 11/2026, hoạt động của không khí lạnh được nhận định yếu và thưa hơn so với mức trung bình nhiều năm. Do đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước có khả năng cao hơn từ 1-2 độ C so với cùng kỳ.

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày đầu tháng 11, thời tiết Bắc Bộ chủ yếu có nắng vào ban ngày, một số địa phương xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Đến đêm 1/11, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xuất hiện mưa rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 50mm.

Không khí lạnh dự báo ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong ngày 1-2/11, gây mưa rào, dông rải rác và khiến nền nhiệt giảm. Ảnh minh họa

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nhìn chung ít mưa, chỉ xuất hiện mưa rào và dông ở một vài địa điểm. Riêng chiều tối 2/11, mưa có xu hướng mở rộng ra nhiều nơi.

Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào có thể xuất hiện cục bộ. Trong đó, Lâm Đồng và các tỉnh Nam Bộ có khả năng ghi nhận mưa rào, dông rải rác tập trung vào thời điểm chiều tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong những cơn dông, người dân cần chủ động biện pháp phòng tránh.

Trên các vùng biển, trong ngày và đêm 1/11, mưa dông tiếp tục xuất hiện tại khu vực biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và vùng biển giữa, Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa.

Đáng lưu ý, trong các cơn dông trên biển có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, khiến sóng biển cao trên 2m. Những điều kiện thời tiết này tiềm ẩn nguy hiểm đối với hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản.

Toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động tại những khu vực biển nói trên cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Ngư dân cùng các phương tiện vận tải biển cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, hạn chế di chuyển vào khu vực có thời tiết nguy hiểm.

Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước có khả năng cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm, dù Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/11

Thủ đô Hà Nội: Trời nhiều mây, ban ngày có nắng, ban đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, trời nắng vào ban ngày. Đến đêm, một số nơi có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 31-34 độ C, một số nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Thời tiết có mây, ban ngày nắng, ban đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Việt Bắc có khả năng xuất hiện mưa rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi vượt 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và dông có thể xuất hiện cục bộ. Gió nhẹ. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, thời tiết tương đối ổn định, một số nơi có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Riêng Lâm Đồng có thể có mưa rải rác vào chiều và tối. Gió đông bắc cấp 2-3. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Trời có mây, một vài nơi có mưa rào và dông. Vào chiều và tối, mưa có khả năng xuất hiện rải rác trên diện rộng hơn. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, ban ngày và buổi tối có khả năng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, tập trung nhiều hơn vào chiều tối. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.