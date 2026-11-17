Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/11 khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chiều tối có mưa rào, dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ C, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Chủ động ứng phó với không khí lạnh

Đêm 16/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 63/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực từ Quảng Trị đến Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ trưa và chiều 18/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín và chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.

Khu vực Trung Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CTTTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng) theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường).