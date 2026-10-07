Bắc Bộ ngày nắng, miền Trung mưa lớn, Biển Đông sóng cao đến 4m

Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến ngày nắng, đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm, trời lạnh; riêng vùng núi có nơi rét. Người dân cần chú ý giữ ấm khi nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch.

Trái ngược với thời tiết khô ráo ở phía Bắc, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Miền Trung có mưa to.

Trên biển, thời tiết diễn biến xấu tại nhiều khu vực. Ngày và đêm 7/10, Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1,5-2,5m.

Ngoài ra, nhiều vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, Bắc và Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào, dông. Trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế) có mưa, mưa vừa và dông, riêng TP Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.