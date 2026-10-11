Bắc bộ ngày nắng hanh, đêm và sáng trời mát, chuẩn bị đón đợt mưa lớn vào giữa tháng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/10 đến 3 giờ ngày 11/10 có nơi trên 60 mm như các trạm: Hồng Trung (TP. Huế) 74,8mm; Hòa Phước (TP. Đà Nẵng) 68,6mm, thị trấn Bình Dương (Gia Lai) 60,4mm,…

Ngày và đêm 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Bắc bộ có nắng hanh về ban ngày, đêm và sáng trời mát mẻ, vùng núi cao trời se lạnh

Chiều và đêm 11/10, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, ở Bắc bộ trong 1-2 ngày tới thời tiết duy trì hình thái ngày có nắng nóng nhẹ, đêm và sáng trời mát; vùng cao se lạnh. Hình thái thời tiết này dự báo được duy trì đến khoảng giữa tháng 10 ở Bắc bộ.

Dự báo xa hơn về thời tiết trong tháng 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, khoảng ngày 16 – 18/10, miền Bắc hứng đợt mưa mới. Trong khi đó các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh sẽ hứng đợt mưa 5 ngày từ 16 – 20/10; riêng cao nguyên Trung bộ từ ngày 13 – 16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.