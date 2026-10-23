Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 đẩy mạnh”: Đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đẩy mạnh hội nhập quốc tế (HNQT), đối ngoại quốc phòng (ĐNQP), việc kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ này có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là yêu cầu nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Quân đội; đồng thời góp phần củng cố thế trận quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa.