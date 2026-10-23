Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cà Dy, Tà Bhing, Tà Pơơ thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trước đây, xã Bến Giằng (TP Đà Nẵng). Với dân số hơn 8.000 người, phần lớn là đồng bào Cơ tu, nhưng phân bố trên địa bàn rộng lớn gần 536km2, diện tích rộng lớn nhất toàn Đà Nẵng, không chỉ điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại hiểm trở, mà công tác quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại đây đặt ra những yêu cầu cực kỳ nặng nề.