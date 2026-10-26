Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa dông trong 10 ngày tới

Ảnh minh hoạ: Mekong ASEAN.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 25/10 đến ngày 4/11) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bắc Bộ trong những ngày tới chủ yếu ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rải rác trong nhiều đợt, cục bộ có nơi mưa to; Nam Bộ mưa rào và dông rải rác vào chiều, tối từ khoảng ngày 28/10.

Từ đêm 25/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm 25 và ngày 26/10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm 26 và ngày 27/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm 27/10 đến ngày 4/11, Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ khoảng ngày 29 - 30/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Cùng thời gian này, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đêm 27/10 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 28 - 30/10 và ngày 3 - 4/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ khoảng ngày 28/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội mưa rào và dông trong 3 giờ tới, cảnh báo lốc, sét, mưa đá

Trong tin phát lúc 9h15 sáng 26/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo từ nay đến 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông tại nhiều phường, xã của Hà Nội, kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan này, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết, hiện nay mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Sơn Đồng, Xuân Phương, Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Ô Diên, Hạ Bằng, Hoà Lạc, Hát Môn, Ba Đình, Từ Liêm, Tây Mỗ, An Khánh, Thạch Thất, Tây Phương.

Từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Sơn Đồng, Xuân Phương, Ô Diên, Hạ Bằng, Hoà Lạc, Hát Môn, Thạch Thất, Tây Phương, Dương Hòa, Hoài Đức, An Khánh, Tây Mỗ, Kiều Phú, Đoài Phương, Yên Xuân, Yên Bài, Bát Tràng, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Từ Liêm, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Thượng Phúc, Ba Đình và các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 26/10 Tại Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C; có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đông Bắc Bộ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C; có mưa rào và dông vài nơi. TP Hà Nội thấp nhất 24 - 26 độ C, cao nhất 30 - 32 độ C; có mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi; gió nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C; nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió nhẹ. Duyên hải Nam Trung Bộ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C; có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C; có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. TP HCM thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 32 - 34 độ C; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.