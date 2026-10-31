Với 213,6km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, tỉnh Thanh Hóa luôn xem đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xác định công tác thông tin đối ngoại biên phòng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã bám sát các chủ trương, chính sách, định hướng lớn về công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.