Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to trên 70mm

Theo dự báo, khoảng thứ Năm (22/10) tuần này, miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể có mưa. Tuy nhiên mưa không nhiều, chỉ thoáng qua. Vì vậy, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ khoảng 1-2 độ C, xuống mức 32 độ C, nóng nhẹ. Còn lại các ngày khác trong tuần này, trời sẽ tiếp tục có nắng nhiều và nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-34 độ C.

Theo dự báo, khoảng thứ Năm (22/10) tuần này, Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể có mưa. Các ngày khác trong tuần này, trời tiếp tục có nắng nhiều và nóng. (Ảnh minh họa - Ảnh: Phạm Minh)

Các nơi khác ở Bắc Bộ cũng có nắng mạnh suốt từ sáng đến chiều nay. Cảm giác khá nóng khi nhiệt độ nhiều phường tăng lên 32-34 độ C. Chỉ ít nơi ở Lai Châu và Sơn La là dịu hơn, nhiệt độ cao nhất không quá 31 độ C.

Nắng mây đan xen cũng là trạng thái chủ đạo ở khu vực Thanh Hóa tới Huế trong hôm nay. Nhiệt độ cao nhất phổ biến các phường ven biển sẽ từ 31-32 độ C.

Đêm qua (19/10) và sáng sớm nay ở phía Đông của Đắk Lắk có mưa dông khá mạnh. Dự báo trong chiều và tối nay, nhiều nơi khác từ Đà Nẵng tới Cà Mau cũng có mưa dông, do đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh. Gió liên tục đẩy ẩm vào sâu trong đất liền, khiến mây dông phát triển và trút mưa xuống. Trong đó, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ sẽ là khu vực có mưa dông mạnh, có nơi mưa to trên 70mm, nguy cơ tái diễn ngập úng vùng trũng thấp và đi kèm gió lốc, sấm sét nguy hiểm.

Còn trưa nay, khu vực từ Đà Nẵng tới Cà Mau vẫn có nắng gián đoạn. Ở Nam Bộ, trời khá nóng, nhiệt độ cao nhất nhiều phường sẽ từ 32-34 độ C.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng xuống Cà Mau - An Giang ra ngoài khơi đặc khu Trường Sa cũng có mưa dông, nguy cơ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Trái lại, đặc khu Hoàng Sa ít mưa, gió cấp 4-5, tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/10:

Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

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