Mưa lớn ở Trung Bộ khiến lũ trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa dự báo xuất hiện một đợt lũ. Đáng chú ý, các sông ở phía Đông của Quảng Ngãi và sông Kỳ Lộ ở Đắk Lắk có thể lên trên báo động 3. Các sông ở TP Huế và phía Đông Gia Lai lên báo động 2, có nơi vượt báo động 2. Những sông còn lại ở Đà Nẵng, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa lên báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn lần này ở Trung Bộ là do không khí lạnh mạnh xuống kết hợp với đới gió Đông trên cao hội tụ với địa hình Trung Bộ tạo hội tụ mạnh trút mưa xuống.

Bắc Bộ chiều tối nay có không khí lạnh tăng cường.

Cụ thể, từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực TP Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong hôm nay, từ phường Tĩnh Gia, Thanh Hóa đến phường Đồng Hới, Quảng Trị, trời có nắng, nhiệt độ khoảng 24-27 độ C. Từ phường Phú Xuân, TP Huế đến phường Nha Trang càng về chiều mưa càng to, nhiệt độ không nơi nào vượt quá 28 độ C.

Bắc Bộ chiều tối nay có không khí lạnh tăng cường, chủ yếu duy trì rét về đêm và sáng. Còn trưa chiều nay, trời nắng ấm, nhiệt độ phường Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội và nhiều phường ở mức khoảng 23-27 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Ở Nam Bộ, dự báo từ sáng đến đầu giờ chiều nay trời tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ tại phường Bến Thành và các phường phổ biến 31-34 độ C. Về chiều và tối nay, Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa dông do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nguy cơ đi kèm lốc, sét, gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ Lâm Đồng tới Cà Mau - An Giang ra ngoài khơi đặc khu Trường Sa có mưa dông, nguy cơ đi kèm lốc xoáy, gió giật. Đặc khu Hoàng Sa cũng có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/11:

Tại Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; cao nhất 25-27 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, phía Bắc có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, phía Bắc ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

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