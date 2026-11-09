(PLVN) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực, bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và tận dụng cơ hội đang có sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới, giữa các nhóm phụ nữ với nhau, phụ thuộc vào quan niệm xã hội, định kiến giới, điều kiện tiếp cận thiết bị, kết nối internet, kỹ năng số và các nguồn lực hỗ trợ. Vì thế, việc đề ra các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong chuyển đổi số là rất quan trọng.