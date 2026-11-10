Trong giai đoạn 2015 - 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng triển khai nhiều mô hình tham gia xây dựng địa bàn biên giới. Nổi bật trong số đó là hai mô hình “Cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường phát triển kinh tế - xã hội” và “Đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”. Nếu cán bộ tăng cường góp sức củng cố hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền cơ sở thì đảng viên phụ trách hộ gia đình trực tiếp nắm tình hình, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, chấp hành pháp luật. Mỗi mô hình có cách làm riêng, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn biên giới ổn định, vững mạnh.