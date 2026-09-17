Chiều tối 17/9, dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung.

Dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về mưa lớn ở miền Bắc và miền Trung. Video: KTTV

Theo đó, dưới ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn dần sang phía Tây, gây hội tụ mạnh, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn. Các khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn tập trung từ đêm 17/9 đến sáng 18/9. Từ chiều 18/9, mưa có khả năng giảm dần. Tại các khu vực khác của Bắc Bộ, mưa dông chủ yếu diễn ra rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Bộ mưa lớn đến sáng 18/9, Trung Bộ mưa kéo dài. Ảnh: Quang Hùng

Tại Trung Bộ, mưa lớn có xu hướng kéo dài và mở rộng dần về phía Nam. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa tập trung từ đêm 17 đến ngày 18/9. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 180mm.

Từ đêm 18/9, mưa lớn tại Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực Nghệ An vẫn còn mưa và có khả năng kéo dài xuống phía Nam, đến khu vực TP Huế. Trong đêm 18 đến ngày 19/9, lượng mưa tại khu vực này phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đến đêm 19-20/9, mưa tại Trung Bộ có xu hướng giảm và thu hẹp phạm vi, tập trung từ Hà Tĩnh đến Huế. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.