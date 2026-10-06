Bắc Bộ lạnh hơn, Trung Bộ mưa lớn kéo dài

Ở khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP. Huế đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ lúc 01 giờ sáng nay phổ biến từ 21-24 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở TP Đà Nẵng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Hà Nội không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Trong khi Bắc Bộ đang lạnh khô thì ở Trung Bộ, không khí lạnh xuống gây ra một đợt mưa lớn kéo dài.

Hôm nay, vùng mưa lớn tập trung từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ ngày 7/10, vùng mưa thu hẹp về khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Cảnh báo vẫn có nơi mưa rất to trên 200mm trong 24h. Đợt mưa lớn ở Trung Bộ lần này còn kéo dài đến ngày 10-11/10.

Cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Đồng thời xuất hiện một đợt lũ trên các sông từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Trong đó, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến TP. Huế lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2.

Riêng sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn ở Quảng Trị có thể lên báo động 3, gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp, ven sông.