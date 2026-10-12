Bắc Bộ duy trì nắng ráo, miền Trung và Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Miền Trung và Nam Bộ tiếp tục mưa dông trong 10 ngày tới. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong giai đoạn từ đêm 11/10 đến ngày 13/10, khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa phổ biến với hình thái thời tiết ban đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, trời có mưa vài nơi. Riêng khu vực Quảng Trị từ đêm 12/10 sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cũng trong khoảng thời gian này, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được dự báo có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to và dông.

Đối với khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, mưa rào và dông rải rác sẽ tập trung vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ vào chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 13/10 đến ngày 21/10, hình thái thời tiết tại Bắc Bộ không có nhiều biến động, tiếp tục duy trì trạng thái đêm có mưa vài nơi và ban ngày trời nắng, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và giao thương.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Bắt đầu từ ngày 15/10, cường độ mưa tại các khu vực này mới có xu hướng giảm, chủ yếu phổ biến mưa rào và dông vài nơi.

Tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, hình thái mưa rào và dông rải rác về chiều tối và tối vẫn tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, từ đêm 13/10 đến ngày 16/10, về chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý người dân và các cấp chính quyền, trong các trận mưa dông trên phạm vi cả nước đều tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Điều này đòi hỏi sự chủ động phòng tránh để giảm thiểu rủi ro thiệt hại về người, bảo vệ mùa màng nông nghiệp và đảm bảo an toàn cho các hoạt động hạ tầng, giao thông.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/10 TP Hà Nội: Nhiệt độ dao động 22 - 33 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ 20 - 33 độ, có nơi dưới 20 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ 21 - 33 độ (vùng núi có nơi dưới 20 độ). Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ 22 - 32 độ (phía Bắc có nơi trên 32 độ). Trời có mây, phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam (từ nam Quảng Trị đến Huế) có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ 23 - 32 độ (phía Nam có nơi trên 32 độ). Phía Bắc nhiều mây, cục bộ có mưa vừa đến mưa to và dông; phía Nam ngày mưa vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ 20 - 30 độ (có nơi dưới 20 độ). Trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ: Nhiệt độ 23 - 34 độ. Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. TP HCM: Nhiệt độ 24 - 34 độ. Trạng thái thời tiết tương tự Nam Bộ với mây thay đổi, ngày mưa rào vài nơi, chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.