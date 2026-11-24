Thời tiết được dự báo qua các hình thái tác động của không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết trong những ngày tới sẽ đón thêm đợt rét đậm ở Bắc Bộ, trong khi Trung Bộ tiếp tục mưa dông còn Nam Bộ trời cũng chuyển lạnh.

Trong thời kỳ từ 21/11-20/12/2026, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C.

Tổng lượng mưa tại khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-25% (tương ứng khoảng 5-15mm); khu vực Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-40% (tương ứng khoảng 15-30mm); riêng khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai thấp hơn khoảng 80-200mm.

Đáng chú ý, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ và Trung Bộ; trong đó mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu tại khu vực Trung Bộ.

Đặc biệt, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong 10 ngày cuối tháng 11/2026. Sang tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/11 đến ngày 25/11

- Bắc Bộ: có mưa, mưa rào và rải rác có dông, khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 25/11 có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 24/11 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị:

+ Đêm 23/11: có mưa vài nơi.

+ Ngày và đêm 24/11: có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 24/11 phía Bắc trời chuyển rét.

+ Ngày 25/11: phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

- Từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ tối và đêm 24/11 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/11 đến ngày 03/12

- Bắc Bộ: có mưa vài nơi. Trời rét đến khoảng ngày 26/11, sau đêm và sáng trời rét.

- Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi. Trời rét đến khoảng ngày 26/11, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 24/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Ảnh minh hoạ: canva.

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: đêm 25/11, từ thành phố Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 27-29/11 khu vực từ thành phốHuế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 27-29/11 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.