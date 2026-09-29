Bắc Bộ đón không khí lạnh, vùng núi cao nền nhiệt xuống 17 độ C

Chia sẻ về đợt thời tiết sắp tới, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, khoảng đêm 4/10, ngày 5/10 sẽ có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng xuống nước ta.

Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài khoảng 2 ngày, dưới tác động của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-23 độ C, riêng khu vực vùng núi cao khoảng 17-20 độ C; khu vực Nghệ An đến Tp. Huế khoảng 22-24 độ C. Trời chuyển mát, riêng khu vực Bắc Bộ sẽ se lạnh vào đêm và sáng sớm; vùng núi cao ở Bắc Bộ trời chuyển rét về đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khoảng từ chiều ngày 4-5/10 sẽ gây ra hình thái mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to ở Bắc Bộ; từ khoảng ngày 5-6/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa dông cũng sẽ tăng dần, cục bộ có nơi mưa to; với khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa dông sẽ xuất hiện muộn hơn từ khoảng đêm 5/10/2026.

“Do có sự tranh chấp giữa các khối khí nóng và lạnh nên thường xảy ra các cơn dông mạnh, cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh kèm theo. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc”, ông Hưởng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ về đợt không khí lạnh sắp tới.

Trước diễn biến thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo người dân, do khu vực vùng núi cao ở Bắc Bộ nền nhiệt độ giảm thấp trời chuyển rét nên người dân (đặc biệt là người già và trẻ em) cần chú ý mặc thêm áo ấm, giữ ấm cổ, ngực và chân khi ra ngoài vào đêm muộn hoặc sáng sớm.

Khi xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn, chắc chắn. Không đứng dưới gốc cây to, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc các vật dụng kim loại ngoài trời.

Trong đợt rét này, nên nhiệt độ chưa giảm sâu nên chưa ảnh hưởng nhiều đến cây trồng. Tuy nhiên, do có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ nên người dân cần chủ động tháo nước, khơi thông dòng chảy trên các kênh mưng, rãnh thoát nước ở ruộng hoa màu và vườn cây ăn quả để tránh ngập úng cục bộ.