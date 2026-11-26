Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ. Hà Nội không mưa, đêm và sáng rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

Trên biển: Từ chiều tối 27/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5m, biển động. Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trước đó, từ đêm 25/11 đến sáng 26/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 25/11 đến 8h ngày 26/11 có nơi trên 100mm, trong đó trạm Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) ghi nhận 310,4mm, trạm Đề Gi (Gia Lai) 136,6mm. Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Quảng Ngãi.

Dự báo sáng và trưa 26/11, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 80mm; từ chiều cùng ngày, mưa giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn còn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.