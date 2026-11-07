Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mạnh từ đêm 8/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 8/11, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Từ sáng sớm ngày 9/11 đến ngày 10/11, thời tiết khu vực chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13 độ C. Đây được nhận định là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Tại khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm 8/11 đến sáng 9/11, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 22-23 độ C.

Đáng chú ý, cùng với diễn biến không khí lạnh ở miền Bắc, khu vực Trung Bộ được dự báo có mưa lớn trên diện rộng, trong đó một số nơi có khả năng xảy ra mưa rất to. Cụ thể, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực từ Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ đêm 8/11, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh.

Tại thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, lượng mưa được dự báo phổ biến từ 250-450 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm.

Với lượng mưa lớn tập trung trong nhiều ngày, nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 9-12/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông tại thành phố Huế có khả năng lên mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ2; các sông ở Nam Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở phía Đông Gia Lai và phía Đông Đắk Lắk dao động ở mức xấp xỉ BĐ1.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, người dân cần chủ động theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để có phương án ứng phó phù hợp. Các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là tại khu vực miền núi, ven sông và vùng trũng thấp. Đồng thời, cần chú ý giữ ấm, bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ giảm sâu, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ và các đối tượng dễ bị tổn thương.