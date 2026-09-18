Bắc Bộ dần hửng nắng trong những ngày cuối tuần, Trung Bộ mưa lớn

Theo Dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hình thế gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ trong những ngày qua đã không còn, thời tiết đang có xu hướng tốt lên nhanh.

Trong đêm 18/9 và sáng 19/9, mưa chỉ còn xảy ra tại các tỉnh, thành thuộc khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, với lượng mưa không lớn. Ngày 19/9, khu vực này tiếp tục có nắng.

Trong 24 giờ tới, khu vực có mưa lớn nhất trên cả nước tập trung tại các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế. Lượng mưa dự báo phổ biến 30 - 60mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cần đề phòng khả năng xảy ra mưa với cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Từ đêm 19/9, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, qua quan sát ảnh mây vệ tinh và ra đa thời tiết cho thấy mây dông đang phát triển tại khu vực tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh thuộc Nam Bộ. Dự báo trong chiều tối và đêm 18/9, mưa tiếp tục xảy ra, với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.