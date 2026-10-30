Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 30/10, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ hứng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thời tiết các khu vực khác ở Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Trước đó, , mưa dông đã xuất hiện tại đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, nhiều địa phương miền Trung, Nam Bộ và Lâm Đồng, với lượng mưa có nơi vượt 80mm.

Hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông, đề phòng lốc sét. (Ảnh minh hoạ)

Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp khi mưa dông tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực. Dự báo ngày và đêm 30/10, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác.

Đáng chú ý, trong mưa dông trên biển có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trong khi đó, trên đất liền, các khu vực có mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi xuất hiện dông sét; tàu thuyền cần chú ý các cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/10/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, trong đó, đồng bằng và ven biển cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.