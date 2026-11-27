Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (27/11), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Sáng cùng ngày, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 17-20 độ C.

Dự báo, khoảng chiều 27/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ chuyển rét từ đêm nay. Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C. Tại Hà Nội, thời tiết không mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Cụ thể, từ ngày 27/11 đến đêm 28/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Khu vực TP Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn kéo dài. Ảnh minh hoạ

Từ đêm 27/11 đến đêm 28/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 27/11, tỉnh Quảng Trị, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ ngày 29/11 đến sáng 30/11, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Tính chung từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, tổng lượng mưa tại TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Tại TP Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.