Bắc Bộ chuyển rét từ đêm Chủ nhật

Một đợt không khí lạnh mạnh dự kiến ảnh hưởng đến miền Bắc từ tối Chủ nhật (8/11), gây mưa và khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Từ đêm cùng ngày, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét; sau đó, rét sẽ mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo dự báo, hôm nay, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, do cường độ yếu và lệch về phía đông, đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa, khiến nhiệt độ giảm nhẹ.

Đáng chú ý, khoảng tối Chủ nhật (8/11), một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống, gây mưa và làm nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm đáng kể. Từ đêm Chủ nhật, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét. Đến ngày thứ Hai, các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong đợt này ở mức 16-19 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 13 độ C.

Không khí lạnh mạnh còn gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực từ phía nam tỉnh Nghệ An đến phía đông tỉnh Đắk Lắk, kéo dài từ đêm Chủ nhật đến đêm thứ Tư tuần sau.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để có biện pháp phòng tránh phù hợp.

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