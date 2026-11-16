Bắc Bộ chuyển rét từ đêm 18/11, vùng núi xuống 12 - 15 độ

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Theo tin phát sáng ngày 16/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam; ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến từ 22 - 25 độ.

Dự báo, ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; khoảng đêm 19 - 20/11, không khí lạnh tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 18 - 19/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12 - 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 - 18 độ.

Khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng từ trưa và chiều 18/11, ngày và đêm 18/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ đêm 18/11 trời chuyển rét.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0 m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0 m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0 m, biển động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp; gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Diễn biến thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới

Theo bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền đến 10 ngày của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trước khi không khí lạnh về, đêm nay (16/11) và ngày 17/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Sau đợt không khí lạnh, từ ngày 22/11 đến 25/11, Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày nắng; trời rét về đêm và sáng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, đợt rét ở phía Bắc kéo dài đến khoảng ngày 22/11. Những ngày còn lại đến 25/11, khu vực này đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam mưa giảm còn mưa rào và dông vài nơi sau ngày 22/11.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, đợt mưa bắt đầu từ ngày 19/11 kéo dài đến khoảng ngày 22/11, mưa tập trung ở phía Bắc; sau đó đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 20 - 22/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.