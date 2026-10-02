Bắc Bộ chuẩn bị đón không khí lạnh từ đêm 4/10

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát đi chiều 2/10, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm ngày 4/10.

Khối không khí lạnh này sau đó sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và dải miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế.

Dưới tác động của đợt lạnh, từ đêm 4/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời bắt đầu chuyển lạnh, các vùng núi cao có nơi chuyển rét. Nền nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến ở mức 19 - 22 độ C, riêng vùng núi cao giảm sâu xuống ngưỡng 14 - 17 độ C.

Tại thủ đô Hà Nội, đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động từ gần sáng ngày 5/10, kéo theo mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to từ đêm 4/10 và trời chính thức chuyển lạnh từ gần sáng. Khi đi sâu vào đất liền, gió sẽ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, riêng khu vực ven biển gió mạnh lên cấp 3 - 4.

Sự xuất hiện của không khí lạnh kéo theo rủi ro thiên tai rất cao, đe dọa trực tiếp đến đời sống dân sinh và cơ sở hạ tầng. Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Hình thái mưa này sẽ tiếp diễn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong khoảng thời gian từ đêm 4/10 đến ngày 6/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Những hiện tượng này có thể tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, đồng thời gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ còn làm gia tăng rủi ro lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc và tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở những vùng trũng, thấp.

Trên biển, bắt đầu từ gần sáng và sáng ngày 5/10, vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, đẩy sóng biển dâng cao từ 2,0 - 3,0m. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa.

Nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại, chiều ngày 2/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký ban hành Văn bản số 55 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển.

Đối với các địa phương từ Bắc Bộ đến Huế, Ban Chỉ đạo yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, kịp thời thông tin cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh, đồng thời sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ khắc phục hậu quả nếu có sự cố xảy ra.

Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, chính quyền cần thông báo trực tiếp cho thuyền trưởng và chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết về diễn biến gió mạnh để chủ động có kế hoạch sản xuất phù hợp, an toàn, và duy trì thông tin liên lạc xử lý các tình huống xấu.

Ngoài ra, các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông cơ sở, phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân, tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.